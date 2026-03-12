كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن استغاثة سيدة من طليقها لاعتدائه عليها والإساءة لها وتهديدها ومحاولته أخذ أبناءها رغما عنها بأسيوط.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (مُقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وبسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) حول حضانة أبناءها لكونه دائم الإساءة لها والتعدى عليها وتهديدها بأخدهم رغما عنها.

أمكن ضبط طليق الشاكية وأقر بزواج طليقته من آخر وعادت الحضانة له لمدة 6 أشهر، وعقب طلاقها من زوجها الثانى أخذت أنجالها مرة أخرة، وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم تعرضه للشاكية وأطفالها.