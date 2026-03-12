إعلان

بعد استغاثتها على السوشيال.. ضبط طليق سيدة بتهمة تهديدها بأسيوط

كتب : مصراوي

09:13 م 12/03/2026

الطرفان

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن استغاثة سيدة من طليقها لاعتدائه عليها والإساءة لها وتهديدها ومحاولته أخذ أبناءها رغما عنها بأسيوط.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (مُقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وبسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) حول حضانة أبناءها لكونه دائم الإساءة لها والتعدى عليها وتهديدها بأخدهم رغما عنها.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

أمكن ضبط طليق الشاكية وأقر بزواج طليقته من آخر وعادت الحضانة له لمدة 6 أشهر، وعقب طلاقها من زوجها الثانى أخذت أنجالها مرة أخرة، وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم تعرضه للشاكية وأطفالها.

حضانة أطفال شخص وطليقته استغاثة على السوشيال ميديا

