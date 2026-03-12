كشفت تحريات مباحث البحيرة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو لوقوع مشاجرة بين بعض سائقى مركبات "التوك توك" باستخدام سلاح أبيض وعصا وإحداث إصابه أحدهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى حدثت مشاجرة بين سائق مصاب بكسر بالذراع وشقيقه وطرف ثان عامل وسائق جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة شبراخيت؛ لخلافات حول أولوية المرور حال استقلالهم مركبتى "توك توك" بدائرة المركز، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بـ (سلاح أبيض - عصا خشبية) مما أدى لحدوث الإصابة المنوه عنها.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهما الأداتان المستخدمتان فى التعدى واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق