تابعنا على

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة فتاة من مزارع اعتدى عليها بالسب بالبحيرة.

أمكن تحديد القائمة على التصوير (طالبة – مقيمة بمركز شرطة الدلنجات) وبسؤالها قررت بتضررها من قيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالسب لخلافات الجيرة.

أمكن ضبطه (مزارع – مقيم بمركز شرطة الدلنجات)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق