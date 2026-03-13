أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن للقلب كهرباء خاصة به، وأن الله سبحانه وتعالى أمَّن كهرباء القلب بتأمين معجز وعظيم.

وقال شعبان خلال برنامج "حتى يتبين" عبر قناة "الشمس" إنه عند النظر إلى القلب نجد في أعلى الأذين الأيمن مجموعة من الخلايا شكلها يشبه حبة العدس، وهذه الحبة تكون محاطة بالدهون وتسمى "بطارية القلب"، ولها دور كبير في تنشيط كهرباء القلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هذه الحبة تصدر 100 ألف شحنة كهربائية يوميًا، وهي المسؤولة عن تنظيم دقات القلب التي تصل إلى 100 ألف دقة في اليوم.

وأوضح أن هذا النظام الكهربائي المعقد يعمل بدقة متناهية لضمان انتظام ضربات القلب واستمرارية تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم.

وتابع الدكتور جمال شعبان أن بطارية كهرباء القلب تعمل بشكل مؤقت لحين عودة كهرباء القلب الطبيعية للعمل من جديد، مشيرًا إلى أن من يعاني من مشكلات في كهرباء القلب لا يتمكن من القيام بمهامه اليومية.

وأكد أن أي خلل في هذا النظام الكهربائي الدقيق يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في انتظام ضربات القلب، مما يؤثر سلبًا على حياة المريض.

وأشار العميد السابق لمعهد القلب إلى أنه في حالة توقف البطارية الاحتياطية للقلب، فإن كل خلية في البطين الأيمن والأيسر لديها القدرة على العمل كبطارية احتياطية.

وأوضح أن هذا التأمين الإلهي المتعدد المستويات يضمن استمرارية عمل القلب حتى في أصعب الظروف، مما يعكس عظمة الخالق ودقة تصميم هذا العضو الحيوي.

ودعا إلى التأمل في آيات الله في خلق الإنسان، خاصة في هذا العضو الذي لا يتوقف عن العمل لحظة واحدة طوال حياة الإنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ".

