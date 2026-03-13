إعلان

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور

كتب : محمد شعبان

12:13 ص 13/03/2026 تعديل في 12:17 ص

مديرية أمن الجيزة

داخل كمبوند شهير على أطراف مدينة الشيخ زايد رصدت قوة أمنية سيارة بدون لوحات معدنية بزجاج يحجب الرؤية "فاميه". الرصد الأمني سرعان ما كشف الفحص عن مفاجأة صادمة، السيارة يقودها شقيق الفنانة رنا رئيس بحوزته مخدرات وسلاح أبيض ومشروبات كحولية.

المضبوطات والتحريات

بتفتيش المتهم والسيارة، عثرت القوة الأمنية على مخدر الحشيش ومطواة وسيلف ديفينس ومشروب كحولي أقر المتهم -طالب بالاكديمية البحرية- بحيازته للمخدرات والكحول للتعاطي، وللسلاح والرادع للدفاع عن النفس.

تحفظ رجال الشرطة على المتهم والمضبوطات والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

