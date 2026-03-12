كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو يظهر اعتداء 3 أشخاص على عامل بأحد المحلات باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته.

بتاريخ 19 فبراير الماضي تبلغ لمركز شرطة الخانكة من عامل ونجليه بتضرر الأول من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ لاعتدائهم على ابنيه بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما بكدمات وجروح قطعية؛ بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.



أمكن ضبط المشكو فى حقهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق