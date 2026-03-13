أكد نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن علاج ضيق الصدر والقلق على الرزق ومحو البركة يبدأ بتصحيح العلاقة مع الله تعالى، والإكثار من الاستغفار والتوبة النصوح.

وقال "عياد"، خلال برنامج "اسأل المفتي" إن الخوف من انقطاع الرزق أصبح مرض العصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن الإسلام وضع علاجًا واضحًا لهذه المشاعر السلبية التي تفسد حياة الإنسان.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الاستغفار هو المفتاح الرئيسي لجلب الرزق وزيادة البركة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا".

وأشار إلى أن قصة الأعرابي الذي شكا إلى علي بن أبي طالب ضيق الحال وكثرة العيال، فعلمه دعاء الاستغفار الذي فتح عليه أبواب الرزق وأزال همه، خير دليل على أثر الاستغفار في تفريج الكربات.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن من أهم أسباب ضيق الصدر تعلق القلب بالأسباب ونسيان مسبب الأسباب، فالإنسان يظن أن رزقه بيد فلان أو بيد وظيفة معينة، فإذا انقطع السبب أصابه القلق والهم.

وشدد على أن العلاج الحقيقي هو تصحيح العقيدة، واليقين بأن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الأسباب مجرد وسائل لا تنفع ولا تضر إلا بإذنه، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

وتابع الدكتور نظير عياد أن الإعراض عن ذكر الله من أعظم أسباب ضيق الصدر، قال تعالى: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا".

وأوضح أن هذه المعيشة الضنك تشمل الهم والغم والقلق الذي يعيشه الكثيرون، حتى وإن كانوا متمتعين بملذات الدنيا، لأن طمأنينة القلب لا تكون إلا بذكر الله، ودعا إلى الإكثار من تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بخشوع.

واختتم مفتي الجمهورية، حديثه بالتأكيد على أن التوكل على الله حق توكله هو البلسم الشافي لكل هم وضيق، مستشهدًا بالحديث القدسي:

"أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء".

ودعا إلى عدم مقارنة النفس بالآخرين، والرضا بما قسم الله، مع الأخذ بالأسباب المشروعة والسعي في طلب الرزق دون هلع أو قلق، مؤكدًا أن مع العسر يسرًا، وأن بعد الشدة فرجًا، فما ضاقت إلا لتفرج، وما اشتدت إلا لتسهل، وما طالت إلا ولها نهاية.

