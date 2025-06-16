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وضع كشافًا عالي الإضاءة بسيارته.. الداخلية تضبط سائق "ربع نقل" بالدائري

03:03 م الإثنين 16 يونيو 2025

الداخلية تضبط سائق ''ربع نقل'' بالدائري

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بوضع إشارة خلفية عالية الإضاءة أثناء سيره بالطريق الدائري بالجيزة، مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيانها إنه، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة). وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الطريق الدائري
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