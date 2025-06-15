إعلان

الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة

12:05 م الأحد 15 يونيو 2025

مبلغ مالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط عدد من القضايا التي أسفرت عن ضبط عملات محلية وأجنبية بقيمة نحو 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

وجاءت هذه الضبطيات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، ضمن جهود الوزارة لمواجهة المضاربة غير القانونية في أسعار العملات خارج السوق المصرفي، وما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تجار العملة وزارة الداخلية النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية