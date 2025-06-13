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تفاصيل فيديو اعتداء سائق توك توك ووالده على شرطي بالوراق

08:18 م الجمعة 13 يونيو 2025

المتهمان

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول لاعتداء شخصين على أحد أفراد المرور بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى وخلال حملة مرورية بدائرة قسم شرطة الوراق استوقف شرطي قائد مركبة "توك توك" لفحص التراخيص، فتركها وانصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ عليها.

فى وقت لاحق حضر قائد التوك توك ووالده إلة مقر وحدة المرور، وحال قيام فرد المرور بتوجيههما لتتخاذ الإجراءات اللازمة دون أى تجاوز من جانبه، اعتديا عليه وصورا مقطع الفيديو المشار إليه ونشراه بمواقع التواصل الاجتماعى.

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