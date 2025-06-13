أنبوبة غاز السبب.. النيابة تستعلم عن حالة 8 مصابين في حريق مول بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق داخل إحدى المولات بمدينة حدائق أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ8 مصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم حول ملابسات الحريق.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة؛ لبيان أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع داخل محل لإنتاج الخبز بالمول نتيجة انفجار أسطوانة غاز، وامتدت النيران إلى عدد من المحال المجاورة، ما أسفر عن تفحم بعض المحتويات.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين وشهود العيان، الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.