إعلان

أنبوبة غاز السبب.. النيابة تستعلم عن حالة 8 مصابين في حريق مول بأكتوبر

06:56 م الجمعة 13 يونيو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق داخل إحدى المولات بمدينة حدائق أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ8 مصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم حول ملابسات الحريق.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة؛ لبيان أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع داخل محل لإنتاج الخبز بالمول نتيجة انفجار أسطوانة غاز، وامتدت النيران إلى عدد من المحال المجاورة، ما أسفر عن تفحم بعض المحتويات.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين وشهود العيان، الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مول أكتوبر مدينة حدائق أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الضربات على إيران.. إسرائيل تخفض كميات الغاز التي تصدرها إلى مصر
استجابة للتطورات العسكرية.. البترول توقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية
بعد اتهام إيران بانتهاك التزاماتها النووية.. لماذا يقلق اليورانيوم المخصب العالم؟