الداخلية تضبط 1278 مخالفة في المترو والقطارات خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية من تنفيذ حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة وضبط مرتكبيها.

وشنت أجهزة الوزارة، من خلال الإدارات العامة بقطاع الأمن الاقتصادي، حملات منسقة مع الجهات المعنية استهدفت مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1278 قضية متنوعة شملت مخالفات ووقائع سلبية تؤثر على انتظام وسلامة المرافق الحيوية. وتواصل الوزارة حملاتها المكبرة في مختلف المحافظات لتعزيز الأمن العام.