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إعادة محاكمة 12 متهمًا في قضية "أحداث المنصة" اليوم

04:04 ص الخميس 12 يونيو 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب - محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الخميس، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا، مع آخرين سبق الحكم عليهم، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة".
وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم، حيث نسب إليهم من الأول وحتى الرابع عشر الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بينما شارك باقي المتهمين في التجمهر.
ووجهت إليهم اتهامات بقتل كل من أشرف السباعي، ضابط الشرطة، وحسام علي، وأحمد محروس، وآخرين، فضلًا عن شروعهم في قتل رجال الشرطة بطريق النصر، باستخدام أسلحة نارية أُعدت لهذا الغرض.

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