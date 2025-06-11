إعلان

تأجيل محاكمة "أم يحيى المصري" وآخرين في "خلية داعش العنقودية"

06:45 م الأربعاء 11 يونيو 2025

تأجيل محاكمة "أم يحيى المصري" وآخرين في "خلية داعش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة أميرة محمد بهاء، الشهيرة بـ"أم يحيى المصري"، و8 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش العنقودية"، لجلسة 27 يوليو المقبل.

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهمين للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى، أميرة محمد بهاء، أسست وتولت قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد عام 2023، تتبنى أفكارًا تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم، ومقاتلة أفراد الجيش والشرطة، واستهداف أعضاء الهيئات القضائية، واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

ووجهت النيابة إليها تهمة الترويج لتلك الأفكار الإرهابية بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال حسابات إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وإنشاء مواقع إلكترونية للترويج للأفكار المتطرفة وتبادل الرسائل والتعليمات بين عناصر التنظيم.

كما اتُهم بقية المتهمين بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وجمعوا معلومات عن رجال الشرطة والقضاء تمهيدًا لاستهدافهم والتعدي عليهم.

وأسندت إليهم النيابة تهمًا بتمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال وأسلحة ومهمات ومعلومات لصالح الجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

كما أسندت النيابة للمتهم الخامس تهمة إحراز أسلحة بيضاء (7 سكاكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع محاكم بدر المتهمة أميرة محمد بهاء أم يحيى المصري خلية داعش العنقودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل