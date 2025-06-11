محاكمة 6 متهمين بخلية العجوزة اليوم



كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات مستانف الإرهاب، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية العجوزة" والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.