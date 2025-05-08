سكان يحررون محضرًا ضد سيدة بسبب الكلاب الضالة بالتجمع

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تضرر سكان كمبوند من سيدة تصطحب كلابا ضالة داخل سيارتها ونقلهم لإحدى الحدائق العامة بالتجمع.

مأمور قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا من 4 أشخاص بتضررهم من ربة منزل لاصطحابها الكلاب الضالة المتواجدة بالمنطقة سكنهم داخل سيارتها ونقلهم لإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم.

وبسؤال الأخيرة أفادت قيامها بذلك لقيام الكلاب بالجلوس أعلى سيارتها وتمزيق أغطية السيارات وتضررها من تواجدهم بالمنطقة سكنها.