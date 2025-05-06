القبض على سائق دهس شخصًا وترك جثته على الطريق بالغربية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة بوفاة أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قائد سيارة به والفرار بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبال مصاب بجروح متفرقة بالجسم وفى وقت لاحق توفى متأثراً بإصابته. وبسؤال شقيقه قرر أنه حال سير المجنى عليه بدائرة القسم اصطدمت به سيارة، ولاذ قائدها بالفرار.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة "مستأجرة" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية – لا يحمل رخصتى قيادة أو تسيير).

وبمواجهته اعترف بأنه كان يسير بسرعة زائدة بمحل الواقعة مما نتج عنه وقوع الحادث "دون قصد".