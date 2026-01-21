إعلان

ملفوف بقطعة قماش.. العثور على رضيع متوفى بجوار مقلب قمامة في فيصل

كتب : صابر المحلاوي

09:39 م 21/01/2026 تعديل في 09:41 م

جثة-رضيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

أصوات الصدمة والخوف علت بين سكان شارع حمد ياسين بمنطقة الطوابق في فيصل، بعد أن اكتشفوا جثة طفل حديث الولادة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة بجوار مقلب قمامة. المشهد المفجع أثار حزن الأهالي ودفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم.

انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارة إسعاف، وأظهرت المعاينة الأولية أن الرضيع حديث الولادة ولا توجد به إصابات ظاهرية، فيما رجحت المصادر أن سبب الوفاة هو البرد القارس.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وكلفت المباحث بالتحري عن هوية ذوي الطفل وظروف التخلص منه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول إلى أي متورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة رضيع الاجهزة الامنية منطقة الطوابق العثور على جثة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام