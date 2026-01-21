ملفوف بقطعة قماش.. العثور على رضيع متوفى بجوار مقلب قمامة في فيصل

كتب- صابر المحلاوي:

أصوات الصدمة والخوف علت بين سكان شارع حمد ياسين بمنطقة الطوابق في فيصل، بعد أن اكتشفوا جثة طفل حديث الولادة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة بجوار مقلب قمامة. المشهد المفجع أثار حزن الأهالي ودفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم.

انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارة إسعاف، وأظهرت المعاينة الأولية أن الرضيع حديث الولادة ولا توجد به إصابات ظاهرية، فيما رجحت المصادر أن سبب الوفاة هو البرد القارس.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وكلفت المباحث بالتحري عن هوية ذوي الطفل وظروف التخلص منه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول إلى أي متورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.