"قتله أثناء زيارة شقيقته".. ليلة مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات الجيرة في التبين

كتب- أحمد عادل:

أثناء ذهاب الشاب "أحمد ي." لزيارة شقيقته، ترصد له "علي م." للانتقام منه بسبب خلافات قديمة بينهما، وقام بالتعدي على الضحية بعدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته في الحال.

"كان في بينهم خلافات وكانت هتتحل لكن المتهمين غدروا بيه وهو طالع لشقيقته" بهذه الكلمات بدأ أحد أهالي المنطقة -رفض ذكر أسمه- يروي تفاصيل الواقعة لـ"مصراوي".

وقال أحد الأهالي، أنه منذ عدة أيام نشبت مشادة كلامية بين شقيقة المجني عليه وزوجة عم المتهم بسبب خلافات الجيرة، وتطورت لمشاجرة وتعرضت زوجة عم المتهم لإصابة بجرح قطعي في الرأس في حضور الضحية.

وتابع شاهد العيان، أن أهل الضحية وأهل المتهمين اتفقوا على عقد جلسة صلح ودية خلال الأيام المقلبة خاصةً أنها تربطهما علاقة نسب.

وفي يوم الواقعة وأثناء ذهاب المجني عليه لزيارة شقيقته، صعد خلفه العقار المتهم برفقة آخرين حاملين أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدي عليه بالطعن داخل العقار وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

نقل أهالي المنطقة الشاب "أحمد ي." إلي مستشفي التبين المركزي في محاولة لإنقاذه، لكنه لقى مصرعه متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

تلقى قسم شرطة التبين، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة شاب يدعى "أحمد ي." في العقد الرابع من عمره، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلي مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة شاب يدعى "علي م."، وأمكن ضبطه.

و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات سابقة بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.