استشهاد وكيل المرور دهسًا في كمين العلمين.. والأمن يضبط السائق

كتب - عاطف مراد:

استُشهد اللواء حازم مشعل، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، بعدما صدمته سيارة ميكروباص مسرعة أثناء تواجده في كمين أمني بطريق العلمين الصحراوي.

الحادث وقع خلال تفقد اللواء مشعل للحالة المرورية بالكمين، حيث فوجئ أفراد الخدمة باقتحام ميكروباص مسرع لموقع الكمين، مما أسفر عن إصابة المسؤول الأمني إصابة بالغة أدت إلى استشهاده في الحال نتيجة نزيف داخلي حاد.

عقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتمت السيطرة على الموقف، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثمان الشهيد إلى أحد المستشفيات القريبة. وتم ضبط سائق الميكروباص المتسبب في الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





