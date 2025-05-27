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القبض على المتهم بالتعدي على شاب بسلاح أبيض في حدائق القبة

09:11 م الثلاثاء 27 مايو 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة من نجل شقيق القائم بالنشر (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") بتضرره من (المشكو في حقه) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر خلافات سابقة بين المشكو في حقه ونجل عم القائم بالنشر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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القبض على المتهم حدائق القبة سلاح أبيض
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