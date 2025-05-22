كتبت - فاطمة عادل:

لم يتمالك حلمي ذو الـ64 عامًا أعصابه عندما طردته طليقته من مسكن الزوجية رافضة حتى إعطاءه ملابسه، فانتظرها في الصباح وانقض عليها بـ ساطور وأشعل النيران في جثتها.

المجني عليها عزة 56 سنة، ربة منزل، تزوجت من المتهم حلمي يكبرها بـ 9 سنوات. سكنا بمساكن طوسن بمحافظة الإسكندرية. عاشا حياة سعيدة مستقرة، لكن سرعان ما تغيرت أحوال الأسرة ونشب خلاف حاد بينهما.

بعد محاولات فاشلة للصلح بين حلمي وعزة، انفصلا في الرابع من أغسطس 2023.

طلب حلمي بعضا من ملابسه لكن عزة أبت أن تعطيه إياها ما أثار حفيظته وبدء يخطط للانتقام منها

اشترى حلمي سلاحًا أبيض وزجاجة بنزين، وتوجه إلى مسكن طليقته في محاولة لتنفيذ جريمته، لكنه لم يجدها في المنزل.

وفي صباح اليوم التالي، عاد، مصرًّا ألا يخرج هذه المرة إلا وقد أنهى ما بدأه. انتظرها عند السلم. كانت عزة في درس تحفيظ القرآن، لم تكن تعلم أن خطواتها المعتادة من دار تحفيظ القرآن إلى منزلها، ستكون الأخيرة قبل أن يعصف بها الألم والنار.

عندما عادت، لم تمهله الكلمات. انقضّ عليها طعنها بسكين، ثم سكب البنزين على جسدها، وكأن الطعن لم يشفِ روحه الموجوعة. ثم أضرم فيها النيران.

في اللحظة ذاتها، صعدت ابنة شقيقة المجني عليها "مروة" 44 عاما، صرخت مستغيثة بالجيران لإنقاذ خالتها، لكن المتهم سارع نحوها وطعنها بذات السلاح، قبل أن يفر هاربا.

تمكن الأهالي من السيطرة على النيران ونقل الضحة إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية، لكنها فارقت الحياة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، لاتهامه بالقتل العمد.