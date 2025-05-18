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الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة فتاة لخطف طفل بالدقهلية

07:26 م الأحد 18 مايو 2025

الفيديو المتداول

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول يدعي ناشره محاولة فتاة خطف طفل بالدقهلية ووضعها غطاء الرأس على وجهها.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو أنكرت محاولتها خطف الطفل، وأقرت بأنه شقيق صديقتها وأنها كانت تتحدث وتلهو معه.

أضافت الفتاة أنها نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو وضعت غطاء الرأس للحماية من أشعة الشمس، وباستدعاء أهلية الطفل أيدوا أقوالها ونفوا محاولتها خطف ابنهم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) وبلستدعائها أقرت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه عقب تحصلها عليه من صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى والادعاء بكون الواقعة اختطاف دون التحقق من صحتها.

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