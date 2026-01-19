"غير راق ولا يشرف".. انتقادات قوية من وليد الركراكي لمدرب منتخب السنغال

كتب – محمد عبد السلام:

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره المغربي، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن نهائي البطولة.

واحتفل جماهير دولة الجزائر بتتويج المنتخب السنغالي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد بائعي الفاكهة في إحدى المدن الجزائرية وهو يوزع الفاكهة مجانا على المواطنين، فرحا بفوز السنغال باللقب القاري.

وكان منتخب الجزائر قد ودع منافسات كأس الأمم الأفريقية من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد.

ويذكر أن منتخب الجزائر توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين في تاريخه، وكانت آخرها نسخة عام 2019 التي أقيمت في مصر.