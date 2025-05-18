كشف ملابسات فيديو تعدي على شخص بالقليوبية وضبط أطراف مشاجرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإصابته في محافظة القليوبية.

وتبين بالفحص أن الواقعة تعود إلى 5 أبريل الماضي، حيث تلقى مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بلاغًا بحدوث مشاجرة في إحدى القرى بدائرة المركز. وتضمنت المشاجرة طرفًا أول (عامل مصاب بجروح متعددة ووالده) وطرفًا ثانيًا (ثلاثة أشخاص مصابين بجروح وكدمات)، ونشبت المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة. وتعدى كل طرف على الآخر بالضرب، مُحدثين إصابات باستخدام سلاحين أبيضين.

وتم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وعُرضوا على النيابة العامة.