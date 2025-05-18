كتلة نار في الشارع.. النيابة تحقق في حريق التهم سيارات بحدائق الأهرام

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، تحقيقاتها حول الحريق الهائل الذي اندلع في عدد من السيارات بمنطقة حدائق الأهرام.

وأمرت النيابة بسرعة رفع الأدلة وإجراء المعاينة الفنية لموقع الحريق، وطلبت تحريات موسعة من رجال المباحث لتحديد أسباب الحريق، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه. كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.

وأوضحت النيابة أنها كلفت خبراء الحماية المدنية بفحص أسباب نشوب الحريق، كما تحقق في الإجراءات التي اتخذتها قوات الإطفاء فور تلقي البلاغ ومدى فاعليتها في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في عدد من السيارات بالبوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق، مدعومة بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين. ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين من النيران حفاظًا على سلامتهم، وحاصرت قوات الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.