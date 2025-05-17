ملازم دراسية مسروقة.. سقوط مكتبة غير قانونية في القليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مسؤول عن مكتبة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ بمحافظة القليوبية، لقيامه بطباعة وبيع العديد من الملازم الدراسية دون تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وجاءت هذه الضبطية عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت تورط مالك المكتبة في هذا النشاط المخالف. وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة المشار إليها، حيث تم ضبط المدير المسؤول، وبتفتيش المكان بحضوره، عُثر على عدد من نسخ الملازم الدراسية المتنوعة، بالإضافة إلى وحدة تخزين بيانات (فلاش ميموري) تحتوي على أدلة تثبت ممارسته لهذا النشاط غير القانوني.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.