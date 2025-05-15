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جثث و11 مصابا في حادث ميكروباص أعلى الأوسطي

04:35 م الخميس 15 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    حادث ميكروباص أعلى الأوسطي
  • عرض 4 صورة
    حادث ميكروباص أعلى الأوسطي
  • عرض 4 صورة
    حادث ميكروباص أعلى الأوسطي
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كتب - محمد شعبان:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أعلى الطريق الأوسطي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بصينية الواحات.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق مما أسفر عن 4 وفيات و11 مصابا.

الجثث أودعت ثلاجة الموتى والصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

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