يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني، غدا الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

وتعد هذه المواجهة رقم 9 التي تجمع بين النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 8 مباريات من قبل بكافة البطولات.

وخلال 8 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات، حضر التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وسجل لاعبو النادي الأهلي في مرمى يانج أفريكانز 13 هدفا، تلقت شباكهم 7 أهداف.

ويحتل نجم الأهلي السابق محمد بركات صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، بالتساوي مع زميله السابق بالفريق أمادو فلافيو برصيد هدفين لكلا منهما.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، بالتساوي مع صاحب المركز الثاني يانج أفريكانز.

1- الأهلي، مباراتين، 4 نقاط

2- يانج أفريكانز، مباراتين، 4 نقاط

3- الجيش الملكي، مباراتين، نقطة وحيدة

4- شبيبة القبائل، مباراتين، نقطة وحيدة

