الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت التحريات الأمنية تفاصيل صادمة حول واقعة العثور على جثامين 4 أطفال ملقاة في الملاحات نطاق منطقة كرموز بالإسكندرية.

وتبين أن والد المجني عليهم أقدم على التخلص منهم بدافع العجز عن الإنفاق عليهم، فضلاً عما كان يتعرض له من سخرية وازدراء مستمر من المحيطين به بسبب سلوك والدتهم التي سبق وتخلص منها أيضاً في وقت سابق.

4 ضحايا وناجٍ وحيد

أوضحت التحريات أن الضحايا 3 بنات وولد واحد، تتراوح أعمارهم بين 12و16 سنة وكان لديهم شقيق خامس نجا من الموت المحقق بمحض الصدفة؛ إذ رفض الذهاب مع والده ليلة تنفيذ الواقعة لتعلقه الشديد بـ "عمته".

وأشارت المعلومات إلى أن الأب، الذي يعمل بائعاً للفول، دبر لتصفية أبنائه لإنهاء معاناته مع ضغوط المعيشة وما اعتبره ملاحقة من نظرات المجتمع له.

محاولة "المزلقان" الفاشلة

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن رحلة الموت بدأت باصطحاب الأب لأبنائه الأربعة ليلاً نحو مزلقان سكة حديد في محاولة لإلقائهم أسفل عجلات القطار، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل نتيجة تواجد عدد كبير من المواطنين في المكان، وأمام هذا العائق، قرر المتهم تغيير وجهته والتوجه بهم إلى منطقة الملاحات المهجورة لتنفيذ جريمته بعيداً عن الأعين.

لحظات الموت وتوسلات الإبنة الكبرى

وأفادت مصادر أن المتهم قام بخنق أبنائه داخل منطقة الملاحات، واحداً تلو الآخر، وهو يردد لهم عبارة قاسية: "ملكوش حياة في الدنيا"، وذلك رغم التوسلات المريرة والصرخات التي أطلقتها ابنته الكبرى لمطالبته بالتوقف، إلا أنه لم يستجب لها وألقى بجثامينهم جميعاً في المياه.

محاولة الهروب خارج الإسكندرية

تبين من التحقيقات أن المتهم عقب ارتكاب الجريمة، فرَّ إلى محافظة الدقهلية محاولاً التخفي، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تتبع مساره وضبطه.

تحقيقات موسعة

تكثف جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الواقعة، بمتابعة من المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، وتحت إشراف المستشار محمد غازي، مدير نيابة كرموز الجزئية، وبإشراف مباشر من وكيل النائب العام المستشار أحمد أشرف أبو زيد.

