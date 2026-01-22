قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مستقبل دول الخليج في ظل التحولات الجارية، يواجه خطرًا شديدًا، وإن هذا الخطر يأتي من البحث عن الزعامة داخل الخليج ومحاولة ترتيب قواعدها، وهو السبب وراء الارتباك الذي تشهده المنطقة.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت): "هذا الوضع ليس بجديد، موضحًا أنه سبق وأشار في نهاية 2013 إلى وجود 5 دول تمثل القلب الصلب للأمة العربية، وأن أي انشقاقات أو تصدعات بينها ستؤدي إلى انهيار ما تبقى من الأمة العربية، موضحًا أن هذه الدول هي: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، والبحرين.

ولفت إلى أن اختيار الكويت والبحرين يعود إلى قوتهما الاقتصادية، وأن السعودية والإمارات والكويت دول تتمتع بقوة اقتصادية ضخمة، بينما تمتلك مصر قوة بشرية كبيرة، مشيرًا إلى أن التكامل بين القوة الاقتصادية والقوة البشرية هو ما يشكل "القلب الصلب" الذي إذا انهار أو حدث فيه تصدع فإن ما تبقى من العرب سيكون مهددًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ويل للعرب من شر قد اقترب".

وتحدث توفيق عكاشة، عن تأثير سقوط إيران على هذه القوى الـ5، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى إضعافها اقتصاديًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن هناك دولًا ستستفيد من هذا التغيير وأخرى ستتضرر، مع احتمال توسع دول في مساحتها الجغرافية على حساب دول أخرى، وانكماش دول أخرى لصالح دول جديدة.

وأوضح أن المنطقة أمام خريطة جديدة جدًا، كانت مرسومة بالقلم الرصاص ثم أعيد تشكيلها مرة أخرى بالقلم الرصاص، لكنها الآن تكتب بالقلم الجاف وتنفّذ، على حد تعبيره، مؤكدًا أن هذا يعني أن التغيير بات واقعًا.

وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت ستشهد المنطقة، وتحديدًا منطقة الخليج، خريطة جديدة، بأنه من الممكن أن تكون هناك خريطة جديدة للأرض العربية بالكامل، من الحدود الفارسية وحتى تونس في أقصى الغرب، مشيرًا إلى أن التقسيم قد يشمل دولًا ستزداد مساحتها وأخرى ستقل، بحسب ما يجري من تحولات.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم