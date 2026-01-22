متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

أكد الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا خلال عام 2025، حيث بلغ الإنتاج نحو 10 ملايين هاتف، ما يغطي تقريبًا نصف الاستهلاك المحلي.

وأوضح "إبراهيم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة قادرة تمامًا على تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف، ولديها إمكانية التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي الأخير يهدف لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن السائح يتمتع بإعفاء لمدة 90 يومًا لكل زيارة، مؤكّدًا أن الإجراءات تهدف لتنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية، وليس التضييق على الزوار.

وأضاف أن عدد مصانع الهواتف وصل إلى 15 مصنعًا يعمل بها حوالي 10 آلاف مصري، وتغطي 92% من الماركات المطلوبة بأسعار تنافسية أقل من الأسواق المحلية والدولية.

وشدد "إبراهيم"، على أن زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي سينعكس على انخفاض أسعار الهواتف، خاصة مع توافر برامج تقسيط ميسرة، نافيًا بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود تطبيقات لفتح الهواتف القادمة من الخارج مقابل 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.