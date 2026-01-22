إعلان

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

كتب : حسن مرسي

10:54 م 22/01/2026

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا خلال عام 2025، حيث بلغ الإنتاج نحو 10 ملايين هاتف، ما يغطي تقريبًا نصف الاستهلاك المحلي.

وأوضح "إبراهيم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة قادرة تمامًا على تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف، ولديها إمكانية التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي الأخير يهدف لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن السائح يتمتع بإعفاء لمدة 90 يومًا لكل زيارة، مؤكّدًا أن الإجراءات تهدف لتنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية، وليس التضييق على الزوار.

وأضاف أن عدد مصانع الهواتف وصل إلى 15 مصنعًا يعمل بها حوالي 10 آلاف مصري، وتغطي 92% من الماركات المطلوبة بأسعار تنافسية أقل من الأسواق المحلية والدولية.

وشدد "إبراهيم"، على أن زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي سينعكس على انخفاض أسعار الهواتف، خاصة مع توافر برامج تقسيط ميسرة، نافيًا بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود تطبيقات لفتح الهواتف القادمة من الخارج مقابل 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد إبراهيم وزارة الاتصالات مصر تصنيع الهواتف المحمولة مصانع الهواتف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة