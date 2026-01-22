إعلان

رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟

كتب : مصراوي

11:10 م 22/01/2026 تعديل في 11:24 م

رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

شكرت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الخميس شركائها الأوروبيين على دعمهم، بعد خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيد في الخلاف بشأن جرينلاند بشكل مفاجئ.

وقالت لدى وصولها إلى قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الدعم "كان مهما للغاية في هذا الموقف شديد الصعوبة".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما لا تكون أوروبا منقسمة، عندما نتكاتف وعندما نكون واضحين وأقوياء، في رغبتا أيضا في الدفاع عن أنفسنا، عندئذ تظهر النتائج".

وهدد ترامب عدة مرات بالسيطرة على جرينلاند التي تديرها الدنمارك.

وقالت فريدريكسن إنها تأمل في التوصل إلى حل سياسي مع الولايات المتحدة، بعدما كان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى "الشراء الكامل والتام" لجرينلاند.

وجددت رئيسة الوزراء الدنماركية التأكيد على الخط الأحمر لبلادها بشأن التنازل عن الأراضي، قائلة إن وضع الدنمارك كدولة ذات سيادة "لا يمكن مناقشته ولا تغييره".

كما دعت رئيسة الوزراء الدنماركية إلى وجود دائم لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك جرينلاند.

وأكدت فريدريكسن اليوم أن بلادها لا تستطيع التفاوض على سيادتها، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق على وضع " إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن أمن القطب الشمالي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك ترامب جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ويل للعرب من شر قد اقترب".. توفيق عكاشة يتحدث عن خريطة المنطقة الجديدة
أخبار مصر

"ويل للعرب من شر قد اقترب".. توفيق عكاشة يتحدث عن خريطة المنطقة الجديدة
"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
اقتصاد

لأول مرة في التاريخ.. الذهب يكسر حاجز 4900 دولار للأونصة
توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة