رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل يوقعون على تشكيل القائمة المشتركة

كتب : مصراوي

11:34 م 22/01/2026

وكالات

وقع رؤساء الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل، مساء يوم الخميس، على وثيقة لخوض انتخابات "الكنيست" المقبلة ضمن قائمة مشتركة، بعد ضغط شعبي خلال اجتماع عقب المظاهرة الكبرى في سخنين.

يأتي ذلك خلال عقد اجتماع تشاوري في بلدية سخنين عقب المظاهرة الكبرى المنددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، لبحث الآليات الاحتجاجية المستقبلية.

وشارك عشرات الآلاف من المواطنين العرب في مظاهرة كبرى في سخنين وأغلقوا الشارع الرئيسي شرق المدينة، احتجاجا على تفشي العنف والجريمة، وتنديدا بتقاعس وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية في مكافحتها.

وحمل مستند التعهد الذي حمل عنوان "قائمة مشتركة الآن"، توقيعات كل من رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة، ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس.

إسرائيل انتخابات الكنيست الشرطة الإسرائيلية رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل

