خناقة بالخرطوش والأسلحة البيضاء بالمرج والحصيلة 3 مصابين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص أحدهم بطلق خرطوش وطعنات في مشاجرة طاحنة بالمرج، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دول إطلاق نار بشارع الجزيرة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي بنشوب مشاجرة بين طرفين يالأسلحة النارية والبيضاء، مما أسفر عن سقوط 3 مصابين اثنان بطعنات نافذة والثالث بطلق خرطوش وطعنات متفرقة بالجسم.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى المستشفى للعلاج، ويكشف رجال المباحث لتحديد وضبط الطرف الثاني خاصة المتهم بإطلاق النار والسلاح المستخدم، وطلبت النيابة العامة التحريات.