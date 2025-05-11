أصيب فيها 3 بـ"رش خرطوش".. النيابة تحقق في واقعة إطلاق نار بـ أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق في واقعة إصابة 3 أشخاص بـ"رش خرطوش"، إثر إطلاق نار داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد هوية مرتكبيها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار داخل كمبوند الفردوس، وسقوط عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة نتيجة طلقات "خرطوش".

وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث لفحص ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، واستجواب المصابين والاستماع لأقوال شهود العيان.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.