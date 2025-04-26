المكان بقى كوم تراب والخسائر بالملايين.. لقطات جديدة في حريق مصنع كرتون بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن حجم الدمار الكبير الذي خلفه حريق هائل التهم الأخضر واليابس داخل مصنع كرتون بأكتوبر، اليوم السبت.

ألسنة النيران التهمت محتويات مصنع "سيلفر باك" بالكيلو 26 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام توكيل سيارات نيسان، مما أسفر عن حالات اختناق وعامل أصيب بحروق نقل على إثره للمستشفى.

المصنع علي مساحة حوالي 300 متر مكون من طابق واحد والنيران التهمت محتويات المخزن وسط جهود رجال الدفاع المدني لتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.