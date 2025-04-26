إعلان

المكان بقى كوم تراب والخسائر بالملايين.. لقطات جديدة في حريق مصنع كرتون بأكتوبر

09:48 م السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق مصنع كرتون بأكتوبر (2)
  • عرض 4 صورة
    حريق مصنع كرتون بأكتوبر (4)
  • عرض 4 صورة
    حريق مصنع كرتون بأكتوبر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن حجم الدمار الكبير الذي خلفه حريق هائل التهم الأخضر واليابس داخل مصنع كرتون بأكتوبر، اليوم السبت.

ألسنة النيران التهمت محتويات مصنع "سيلفر باك" بالكيلو 26 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام توكيل سيارات نيسان، مما أسفر عن حالات اختناق وعامل أصيب بحروق نقل على إثره للمستشفى.

المصنع علي مساحة حوالي 300 متر مكون من طابق واحد والنيران التهمت محتويات المخزن وسط جهود رجال الدفاع المدني لتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مصنع كرتون بأكتوبر مصنع سيلفر باك طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي توكيل سيارات نيسان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
بعد الخروج من أفريقيا.. الأهلي يوجه الشكر إلى المدير الفني مارسيل كولر