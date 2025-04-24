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9 مصابين في انقلاب ميكروباص بعد نفق أطفيح

03:14 م الخميس 24 أبريل 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الجيش.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص بعد نفق أطفيح اتجاه بني سويف نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.

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ميكروباص الطريق الصحراوي الجيزة
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