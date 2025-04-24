قرار جديد بشأن المتهم بالتحرش بطفلة في التجمع

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهم بالتحرش بطفلة والتعدي عليها في أحد شوارع منطقة التجمع الأول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا يفيد قيام عامل بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، والتحرش بها أمام أحد عقارات منطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تعدي عامل على طفلة والتحرش بها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم تمهيدًا للتحقيق.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.