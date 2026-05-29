تعرض 5 أشخاص لحالات اختناق وضيق في التنفس، مساء اليوم الجمعة، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل الدير المحرق التابع لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وانتقال للقوات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل الدير المحرق بالقوصية، ووجود مصابين في موقع الحادث.

حصر المصابين والمعاينة الأولية

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية إلى الموقع لإجراء المعاينة اللازمة. وأسفرت التحريات والفحص الأولي عن تأكيد حدوث تسرب للغاز من الأسطوانة، مما أدى إلى إصابة 5 من أشخاص المتواجدين بحالات اختناق، وصعوبة بالغة في التنفس.

الإسعافات الطبية والإجراءات القانونية

وسارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية العاجلة ومتابعة حالتهم الصحية. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.