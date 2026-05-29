إعلان

إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل الدير المحرق في أسيوط

كتب : محمود عجمي

10:19 م 29/05/2026

دير المحرق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض 5 أشخاص لحالات اختناق وضيق في التنفس، مساء اليوم الجمعة، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل الدير المحرق التابع لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وانتقال للقوات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل الدير المحرق بالقوصية، ووجود مصابين في موقع الحادث.

حصر المصابين والمعاينة الأولية

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية إلى الموقع لإجراء المعاينة اللازمة. وأسفرت التحريات والفحص الأولي عن تأكيد حدوث تسرب للغاز من الأسطوانة، مما أدى إلى إصابة 5 من أشخاص المتواجدين بحالات اختناق، وصعوبة بالغة في التنفس.

الإسعافات الطبية والإجراءات القانونية

وسارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية العاجلة ومتابعة حالتهم الصحية. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب غاز دير المحرق أسيوط مركز القوصية حوادث أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أفضل المشروبات الصحية في عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن وتحسين الهضم
نصائح طبية

أفضل المشروبات الصحية في عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن وتحسين الهضم
وجبة سامة.. حكاية سيدة أنهت حياة أطفالها بسم فئران في الطعام ببولاق
حوادث وقضايا

وجبة سامة.. حكاية سيدة أنهت حياة أطفالها بسم فئران في الطعام ببولاق
الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع
اقتصاد

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع
4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل
نصائح طبية

4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل
"خالص العزاء لأخي الغالي".. تركي آل الشيخ ينعى والدة النجم أحمد حلمي
زووم

"خالص العزاء لأخي الغالي".. تركي آل الشيخ ينعى والدة النجم أحمد حلمي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة