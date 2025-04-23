صورة هزت الإسكندرية.. أب يقيد ابنه عاريا بشرفة شقته والداخلية تكشف التفاصيل

كتب -علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل عاري الجزء العلوي من جسده، ومقيّد اليدين بشرفة إحدى الشقق السكنية.

كان نشطاء على مواقع التواصل تداولوا صورة لصبي عاري مقيد اليدين مربوط في شرفة شقة سكنية ويجلس إلى جواره والده على كرسي. وناشدوا الداخلية التدخل لإنقاذه. وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وتوصلت التحريات إلى هوية الشخص الظاهر في الصور، وتبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية. وبضبطه، أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه قيّد نجله بالشرفة بهدف "تأديبه" لسوء سلوكه وعودته المتكررة إلى المنزل في أوقات متأخرة.

وباستدعاء الطفل، أيد رواية والده، ولم يُلاحظ وجود أي إصابات ظاهرية بجسده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.