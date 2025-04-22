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الداخلية تكشف ملابسات فيديو حفل الزفاف المثير الجدل

12:19 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    المتهمون
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    قيام قائدي سيارتين بآداء حركات استعراضية
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كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدي سيارتين بآداء حركات استعراضية وخروج بعض مستقليها من نوافذهما معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو المشار إليه وقائديهما " لهما معلومات جنائية" .. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بتاريخ 14 الجاري حال مشاركتهما في موكب زفاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

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