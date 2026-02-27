إعلان

النيابة تفحص التقارير الطبية في واقعة "سيارة كرداسة" وتستمع لأقوال الأب

كتب : صابر المحلاوي

09:29 م 27/02/2026
كتب- صابر المحلاوي:
تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة وضع ملصق يحمل علم إسرائيل على سيارة ملاكي بمنطقة كرداسة، والتي أسفرت عن إصابة 6 مواطنين عقب حادث تصادم.

وخلال جلسات التحقيق، استمعت النيابة إلى أقوال والد المتهم، الذي أكد معاناة نجله من اضطراب نفسي مزمن منذ 17 عامًا إثر تعرضه لحادث قديم.

وقدم الأب روشتات وتقارير طبية صادرة عن أطباء نفسيين تفيد خضوع نجله للعلاج لسنوات، موضحًا أن حالته شهدت تدهورًا مؤخرًا.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المتهم ومالك محل تجاري بسبب التوقف أمام المحل، قبل أن يتجمع المارة ويعتدوا عليه، وأثناء محاولته الفرار بسيارته اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات، ما أدى لإصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات.

كما تبين من التحريات أن المتهم طلب طباعة الملصق من أحد محال كماليات السيارات بالمنطقة، وسلمته ابنة مالك المحل نسختين خوفًا منه نظرًا لاضطرابه المعروف بين الجيران.

وقررت النيابة التحفظ على السيارة، وطلب تحريات المباحث النهائية، وفحص التقارير الطبية المقدمة لبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

سيارة كرداسة علم إسرائيل علم الكيان مضطرب نفسيا

