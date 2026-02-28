شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت في تحويل وحدة سكنية إلى عدة محلات كنشاط تجاري دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، في إطار جهود المحافظة المستمرة لفرض الانضباط والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الاشتراطات التخطيطية.

وتابع رئيس حي الزهور أعمال الحملة ميدانيًا، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء، وعدم السماح بتغيير النشاط السكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيقًا للصالح العام.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور رصد المخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع التشديد على استمرار الحملات اليومية لرصد أي تعديات بنطاق الحي.

وأشار إلى أن الحي لن يتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، تنفيذًا لتكليفات محافظ بورسعيد، مؤكدًا أن الحفاظ على النسق العمراني ومنع العشوائية يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، ضمن خطة شاملة لاستعادة الانضباط وتحقيق بيئة حضارية وآمنة لأهالي حي الزهور.