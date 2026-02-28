إعلان

تحرك سريع ضد مواطن حول وحدته السكنية إلى محلات في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

05:25 م 28/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مواطن يحول وحدته السكنية إلى محلات في بورسعيد٤
  • عرض 4 صورة
    مواطن يحول وحدته السكنية إلى محلات في بورسعيد٣
  • عرض 4 صورة
    مواطن يحول وحدته السكنية إلى محلات في بورسعيد٢

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت في تحويل وحدة سكنية إلى عدة محلات كنشاط تجاري دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، في إطار جهود المحافظة المستمرة لفرض الانضباط والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الاشتراطات التخطيطية.

وتابع رئيس حي الزهور أعمال الحملة ميدانيًا، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء، وعدم السماح بتغيير النشاط السكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيقًا للصالح العام.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور رصد المخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع التشديد على استمرار الحملات اليومية لرصد أي تعديات بنطاق الحي.

وأشار إلى أن الحي لن يتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، تنفيذًا لتكليفات محافظ بورسعيد، مؤكدًا أن الحفاظ على النسق العمراني ومنع العشوائية يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، ضمن خطة شاملة لاستعادة الانضباط وتحقيق بيئة حضارية وآمنة لأهالي حي الزهور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد مخالفة بناء محافظ بورسعيد مخالفات البناء حي الزهور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات بين العاملين
شئون عربية و دولية

طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات بين العاملين
مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
متحدث الحكومة: مخزوننا الاستراتيجي آمن.. ولن نسمح بزيادات غير مبررة في
أخبار مصر

متحدث الحكومة: مخزوننا الاستراتيجي آمن.. ولن نسمح بزيادات غير مبررة في
قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد