إعلان

عن طريق الخطف.. نهاية نشال التليفونات في قبضة مباحث القاهرة

كتب ـ رمضان يونس:

05:12 م 28/02/2026

خطف تليفونات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

تحريات أجهزة الأمن أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد مستخدم الهاتف -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبسؤاله قرر بشرائه من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، تبين كونه قيد الحبس على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة".

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطف تليفونات لقاهرة لداخلية رقة تليفونات بالطرق العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
دراما و تليفزيون

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران
نجم النادي الأهلي.. تعرف على ضحية برنامج "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

نجم النادي الأهلي.. تعرف على ضحية برنامج "رامز ليفل الوحش" الليلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق