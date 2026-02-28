عن طريق الخطف.. نهاية نشال التليفونات في قبضة مباحث القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.

تحريات أجهزة الأمن أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد مستخدم الهاتف -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبسؤاله قرر بشرائه من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، تبين كونه قيد الحبس على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة".

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.