"قتلوه أمام أخواته البنات في الشارع".. نهاية مأساوية لشاب دافع عن شقيقته من التحرش في الهرم (صور)

كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

في مشهد مأساوي هزّ قلوب أهالي منطقة اللبيني بالهرم، لقي الشاب "بيشوي سمير" مصرعه، بعدما حاول الدفاع عن شقيقته إثر تعرضها لمضايقات من أحد الأشخاص أثناء سيرهما سويًا، ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

وقالت شقيقة المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه أثناء سيرها مع شقيقها لشراء ملابس العيد، قام خمسة أشخاص بمضايقتها والتحرش بها لفظيًا.

وتابعت أن شقيقها تدخل للدفاع عنها، وعاتب أحد المتهمين على تصرفه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت بعدما تعدى المتهم عليه بألفاظ خادشة للحياء، ثم أشهر في وجهه سلاحًا أبيض (مطواة).

وأضافت أنها ذهبت لإبلاغ شقيقهما الآخر، وعند عودتها فوجئت بـ"بيشوي" جثة هامدة غارقًا في دمائه، إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب.

وطالبت شقيقة الضحية بالقصاص العادل، قائلة: "بيشوي طيب وغلبان ومش بتاع مشاكل وكان ناوي يخطب الأيام اللي جاية.. عايزين حقه".

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة اللبيني بدائرة قسم الهرم، ووجود قتيل في موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه شاب يُدعى "بيشوي سمير"، قُتل على يد أحد الأشخاص بطعنة نافذة في القلب.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.