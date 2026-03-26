أعلنت مانسكو أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة بيجو في مصر، عن عودة الأسعار الرسمية لجميع طرازاتها داخل السوق المحلي، وذلك بعد انتهاء عرض الكاش باك الموحد بقيمة 150 ألف جنيه.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

بيجو 408

تقدم بيجو 408 موديل 2026 في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,890,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 2,200,000 جنيه للفئة GT Pack.

بيجو 2008

تقدم بيجو 2008 موديل 2026 في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,500,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 1,650,000 جنيه للفئة GT.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 موديل 2026 في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,990,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 2,250,000 جنيه للفئة GT.

بيجو 5008

تقدم بيجو 5008 موديل 2026 في مصر بسعر يبدأ من 2,175,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 2,450,000 جنيه للفئة GT.