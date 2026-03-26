سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

12:56 م 26/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 26-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4513 جنيهًا للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5802 جنيه للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6770 جنيهًا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7737 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77370 جنيهًا.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240620 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386850 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.65% إلى نحو 4431 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسماء جلال تتعرض للهجوم وتدخل تريند "إكس" لهذا السبب
زووم

أسماء جلال تتعرض للهجوم وتدخل تريند "إكس" لهذا السبب
دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
رياضة عربية وعالمية

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
بعد انتهاء عروض التخفيضات.. تعرف على أسعار نيسان صني 2026 في مصر
أخبار السيارات

بعد انتهاء عروض التخفيضات.. تعرف على أسعار نيسان صني 2026 في مصر
قرار قضائي بشأن محاكمة جيهان الشماشرجي و4 آخرين في اتهامهم بالسرقة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة جيهان الشماشرجي و4 آخرين في اتهامهم بالسرقة
خلال أسابيع.. لماذا يريد ترامب إنهاء الحرب مع إيران سريعًا؟
شئون عربية و دولية

خلال أسابيع.. لماذا يريد ترامب إنهاء الحرب مع إيران سريعًا؟

أخبار

المزيد

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ