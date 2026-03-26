واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث كشفت التحريات تورط عنصر جنائي في تحويل أموال متحصلة من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة إلى أنشطة مشروعة.

غسل أموال في العقارات

وأوضح المصادر الأمنية أن المتهم حاول إضفاء صبغة قانونية على الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف إيهام الشرطة بأن الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.

إجراءات أمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة نشاطه الإجرامي.

حجم الأموال

قدر حجم الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه، وتم حصر كل التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بالمتهم لضمان عدم تكرار النشاط الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.