تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 11 شخصًا بينهم سيدة لها معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.

حماية الأطفال

وخلال الحملات، تم ضبط 8 أطفال كانوا معرضين للخطر، حيث استخدمهم المتهمون في التسول والإلحاح على المارة لشراء السلع، ما أثار استياء المواطنين.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم، مشيرين إلى استخدام الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلين ضعفهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تسليم الأطفال إلى أولياء أمورهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

استمرار الحملات الأمنية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية في جميع أنحاء المحافظة، لضمان حماية الأطفال ومكافحة كافة صور الاستغلال، والحفاظ على الأمن العام في الشوارع.